“Querida Fátima” gana el premio a Mejor película mexicana en la edición 41 del FICG

“Soy Mario” y “El círculo de los mentirosos” fueron otros filmes que también recibieron premios; Darren Aronosfky recibió el galardón internacional

Guadalajara.- El nombre de Fátima, la niña de 12 años que asesinaron sus vecinos en 2015, se escuchó por todo lo alto, en la gala de Clausura de la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

“El cine es la memoria del mundo, me siento orgullosa de que la voz de mi hija Fátima pueda trascender, qué mejor que el cine para que prevalezca la memoria de mi hija por medio de esta película.

Detrás de este largometraje, el filme “Soy Mario” obtuvo dos estatuillas, el Premio Maguey del Jurado y Mejor Interpretación para Oustin de León, un actor trans que asumió la historia de un hombre trans que desarrolla su propio embarazo.

“No me la creo, gracias al FICG por abrirnos las puertas, nuestras historias merecen ser escuchadas. Gracias a Sharon (Kleinberg, la directora) por mirarnos, esta película se hizo con mucho amor y pasión”, dijo el protagonista.

“Espero que ‘Soy Mario’ nos ayude a dejar de juzgar, a hacernos más empáticos, abrazar a las diferencias y reconocer que las identidades son únicas”, mencionó la directora Sharon Kleinberg.

Mientras que, el Mejor largometraje Hecho en Jalisco fue para “El círculo de los mentirosos”, de Nancy Cruz Orozco.

Además de los galardones que premiaron las cintas, también se hicieron los homenajes a Elena Vilardell, Secretaria Técnica y Ejecutiva del Programa Ibermedia y al cineasta Darren Aronofsky, por su importancia fílmica a nivel internacional.

Entre aplausos y una foto con todos los ganadores concluyó la edición 41 del FICG.

Lista de ganadores

Premio Mezcal

● Premio Mezcal a la Mejor Película Mexicana: Querida Fátima de Lorena Gutiérrez

Rangel, Su Kim, Jesús Quintana Vega, Rodrigo Reyes y Dawn Valadez

● Mejor Dirección: Querida Fátima de Lorena Gutiérrez Rangel, Su Kim, Jesús

Quintana Vega, Rodrigo Reyes y Dawn Valadez

● Mejor Logro Técnico-Artístico: Diego Tenorio por Ciudad de muertos

● Mejor Interpretación: Oustin de León por Soy Mario

● Premio del Público: Querida Fátima de Lorena Gutiérrez Rangel, Su Kim, Jesús

Quintana Vega, Rodrigo Reyes y Dawn Valadez

● Premio Jurado Joven: La misma sangre de Ángel Ricardo Linares Colmenares

Largometraje Iberoamericano de Ficción

● Mejor Logro Técnico-Artístico: Hangar rojo

● Mejor Interpretación: Ex aequo Nicolás Zárate por Hangar rojo y María Magdalena

Sanizo por La hija cóndor

● Mejor Guión: Luis Emilio Guzmán por Hangar rojo

● Mejor Ópera Prima: Barrio triste de Stillz

○ Mención honorífica a Nunkui de Verenice Benítez

● Mejor Dirección: Juan Pablo Sallato por Hangar rojo

● Mejor Película Iberoamericana de Ficción: Hangar rojo

Largometraje Iberoamericano Documental

● Mejor Logro Técnico-Artístico: La fabulosa máquina del tiempo de Eliza Capai

● Mejor Dirección: Paula Cury por Niñas escarlata

● Mejor Documental Iberoamericano: Niñas escarlata de Paula Cury

○ Mención honorífica: Flores para Antonio de Elena Molina e Isaki Lacuesta

Premio Maguey

● Premio Maguey Mejor Interpretación: Yuri Gomes y Teca Pereira por Feito pipa

● Premio Maguey del Jurado: Soy Mario de Sharon Kleinberg

● Premio Maguey a la Mejor Película: Feito pipa de Allan Everton

○ Mención honorífica: Nuestro cuerpo es una estrella que se expande de

Semillites y Tania Hernández Velasco

Largometraje Internacional de Animación

● Mejor Largometraje de Animación: Coração das trevas de Rogério Nunes

Hecho en Jalisco

● Mejor Película Jalisciense: El círculo de los mentirosos de Nancy Cruz Orozco

● Mejor Cortometraje Jalisciense: Mi lugar favorito de Alejandro Hidrogo Arechiga,

Luis Zamarroni, Mariana Salazar y Sergio Campestre

Premio de Cine Socioambiental

● Mejor Película Socioambiental: Black Water de Natxo Leuza

Premio de Cine de Género

● Mejor Película de Cine de Género: Alpha de Julia Ducournau

○ Menciones honoríficas: Motherwitch de Minos Papas y Hablando con

extraños de Adrián García Bogliano

Cortometraje Iberoamericano

● Mejor Cortometraje Iberoamericano: Tres de Juan Ignacio Ceballos

○ Mención honorífica: Replikka de Piratá Waurá y Heloisa Passos

Premio Rigo Mora

● Mejor Cortometraje de Animación: Una vez en un cuerpo de María Cristina Pérez

González

○ Mención honorífica: El fantasma de la quinta de James A. Castillo

Premio FIPRESCI: Oca de Karla Badillo

Premio FEISAL: Aquí se escucha el silencio de Gabriela Pena y Picho García