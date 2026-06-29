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Gossiplunes, 29 de junio de 2026

¿Quién era Gabriela Fleritt? La actriz murió junto con su hija y nieto por los terremotos de Venezuela

A la actriz, comediante y locutora le sobrevive un nieto, quien fue rescatado después del colapso del edificio en el que estaban durante el doblete sísmico que azotó el país

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Alma Hidalgo / El Sol de México

Gabriela Fleritt desarrolló una carrera en la actuación y la comedia

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Alma Rosa Hidalgo
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