¿Quién era Karina Duprez? La actriz y directora de Televisa falleció a los 79 años

Karina Duprez, hija de los actores Magda Guzmán y Julián Duprez, también fue directora de televisión, cargo que desempeñó por última vez en la telenovela “Fuego ardiente”

Alma Hidalgo / El Sol de México

En telenovelas como “Esmeralda” y “La usurpadora” fue la encargada de escena, al igual que en “Sortilegio”.

Su última participación como directora fue en 2011 en la telenovela “Fuego ardiente”.

Karina Duprez y su herencia artística familiar

La familia de Karina Duprez tiene historia en el medio del entretenimiento mexicano, pues era hija de los actores Madga Guzmán y de Julián Duprez.

Además, con su esposo, el actor Carlos Ancira, quien falleció en 1987, procreó a la actriz Magda Karina, quien a su vez es madre del actor Chris Pazcal.