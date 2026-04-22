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Gossipmiércoles, 22 de abril de 2026

¿Quién era Karina Duprez? La actriz y directora de Televisa falleció a los 79 años

Karina Duprez, hija de los actores Magda Guzmán y Julián Duprez, también fue directora de televisión, cargo que desempeñó por última vez en la telenovela “Fuego ardiente”

Alma Hidalgo / El Sol de México

En telenovelas como “Esmeralda” y “La usurpadora” fue la encargada de escena, al igual que en “Sortilegio”.

Su última participación como directora fue en 2011 en la telenovela “Fuego ardiente”.

Karina Duprez y su herencia artística familiar

La familia de Karina Duprez tiene historia en el medio del entretenimiento mexicano, pues era hija de los actores Madga Guzmán y de Julián Duprez.

Además, con su esposo, el actor Carlos Ancira, quien falleció en 1987, procreó a la actriz Magda Karina, quien a su vez es madre del actor Chris Pazcal.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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