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Gossipmartes, 28 de abril de 2026

¿Quién era Lucas Herrera? El músico falleció al bajar del escenario donde ofreció su último concierto

Medios locales señalan que el músico de 31 años falleció tras haber sufrido un paro cardíaco y convulsiones tras bajar del escenario

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Quién era Lucas Herrera?

Mediante su cuenta de Facebook, Lucas Herrera compartía fotografías con su pequeño hijo de casi dos años. Además, indicaba que estaba soltero tras terminar su matrimonio que registró en 2024.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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