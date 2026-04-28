¿Quién era Lucas Herrera? El músico falleció al bajar del escenario donde ofreció su último concierto

La película en la que también participa Alejandro Speitzer busca ampliar su alcance, apostando por conectar con nuevas audiencias

La intérprete debuta como cantautora y también funge como productora en su nuevo álbum, mientras alista su show en el Auditorio Nacional y enfrenta un proceso legal que busca cerrar

Lisa Kudrow reveló algunos detalles sobre cómo era el set de grabación del sitcom “Friends” cuando los guionistas se quedaban escribiendo sus ideas

El llamado “Ángel del rock” se reencuentra con sus fans para cantarles los éxitos que los han acompañado desde hace más de 30 años

Lena Katina y Yulia Vólkova aseguran que el auge del pop las llevó a iniciar una nueva etapa que las traerá a México

Jerry Velázquez combate la discriminación y visibiliza el amor gay con un disco marcado por sus propias penas, amores y luchas; en paralelo, el actor protagoniza la obra “Siete veces adiós” en su versión Él y Él

La mamá de Cristian Castro aseguró que el cantante está enamorado de la cantautora y productora regiomontana

La agrupación mexicana promoverá su más reciente material “Tormentas inesperadas” y, además, prepara un nuevo disco que reflejará la evolución que han tenido como personas

El inmueble cuenta con el respaldo de la Universidad Autónoma de Guadalajara, transformando la infraestructura de espectáculos en el estado

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Mediante su cuenta de Facebook, Lucas Herrera compartía fotografías con su pequeño hijo de casi dos años. Además, indicaba que estaba soltero tras terminar su matrimonio que registró en 2024.

El músico Lucas Herrera , integrante de la banda argentina Hechizo Tropical , falleció el fin de semana pasado después de ofrecer un concierto en Mar de Plata, Argentina .