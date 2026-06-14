¿Quién era Lucas Vignale? El director argentino también murió con Gaspi y Oliver Tree en el accidente de Brasil
El helicóptero en el que viajaba el director, el youtuber y el cantante colisionó con otra aeronave, cayó y se incendió; los cuerpos fueron carbonizados
Alma Hidalgo / El Sol de México
Lucas Vignale colaboró con Bizarrap, Trueno y J Balvin
¿Qué se sabe del accidente en el que perdió la vida Gaspi y Oliver Tree?
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