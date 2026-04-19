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Gossipdomingo, 19 de abril de 2026

¿Quién era Nadia Farès? La actriz perdió la vida tras un incidente en una alberca

La actriz registró diversos problemas de salud, debido a que en 2007 fue operada por un aneurisma cerebral y sometida a tres intervenciones del corazón

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Alma Hidalgo / El Sol de México

Farès también participó en películas de comedia de acción como “Wasabi” y formó parte de producciones de Hollywood como “War” y “Storm warning”.

Además de su faceta como actriz, fue compositora e incluso dirigió el casting para actores de la comedia “Toujours possible” del productor Jacques Ouaniche junto a la cantante y escritora francesa Amanda Lear.

En septiembre de este año, Nadia Farès tenía planeado grabar su primer largometraje como guionista y directora.

En cuanto a su vida personal, la actriz vivió en Estados Unidos con el productor Steve Chasman, quien fue el padre de sus dos hijas.

Nadia Farès se había operado por un aneurisma

Mediante una entrevista con la revista francesa Gala, Nadia Farès indicó que en 2007 se sometió a una operación cerebral por un aneurisma “que no era precisamente pequeño” y debía tratarse con “máxima urgencia”.

Sumado a ello, la actriz también fue operada en tres ocasiones del corazón.

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Con información de AFP.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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