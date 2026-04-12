¿Quién era Paco Silva? El fundador de la Tropa Colombiana falleció en Tamaulipas
El manager del cantante reveló que falleció a causa de un infarto fulminante durante la madrugada de este domingo 12 de abril
Alma Hidalgo / El Sol de México
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Además, su colaboración con Celso Piña en el grupo La Ronda Bogotá lo ayudó a fortalecer su presencia dentro de las cumbias colombianas al estilo regiomontano.
¿De qué murió Paco Silva?
Adrián García, manager del cantante, explicó, en entrevista con medios de comunicación locales que Paco Silva falleció a causa de un infarto fulminante.
La página de la Tropa Colombiana invitó al público a los servicios funerarios del cantante, los cuales se realizarán en Monterrey, Nuevo León.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.