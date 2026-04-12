elsoldemexico
Gossipdomingo, 12 de abril de 2026

¿Quién era Paco Silva? El fundador de la Tropa Colombiana falleció en Tamaulipas

El manager del cantante reveló que falleció a causa de un infarto fulminante durante la madrugada de este domingo 12 de abril

Alma Hidalgo / El Sol de México

Con la Tropa Colombiana, Paco Silva lanzó éxitos como su versión de “Los caminos de la vida”, “20 años”, “Mujer yo quiero”, “El gallo moro” y “Pato a la olla”.

Además, su colaboración con Celso Piña en el grupo La Ronda Bogotá lo ayudó a fortalecer su presencia dentro de las cumbias colombianas al estilo regiomontano.

¿De qué murió Paco Silva?

Adrián García, manager del cantante, explicó, en entrevista con medios de comunicación locales que Paco Silva falleció a causa de un infarto fulminante.

La página de la Tropa Colombiana invitó al público a los servicios funerarios del cantante, los cuales se realizarán en Monterrey, Nuevo León.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Betty Zanolli

Scrutopia: la herejía que devela nuestra realidad (III)

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / ‘Ni que perfumaras tanto…’

image
Flor María Yáñez Álvarez

Hacia una cultura de paz

image
Maritza Félix

Las canchas de la vida

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES