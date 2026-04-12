¿Quién era Paco Silva? El fundador de la Tropa Colombiana falleció en Tamaulipas

El manager del cantante reveló que falleció a causa de un infarto fulminante durante la madrugada de este domingo 12 de abril

Alma Hidalgo / El Sol de México

Con la Tropa Colombiana, Paco Silva lanzó éxitos como su versión de “Los caminos de la vida”, “20 años”, “Mujer yo quiero”, “El gallo moro” y “Pato a la olla”.

Además, su colaboración con Celso Piña en el grupo La Ronda Bogotá lo ayudó a fortalecer su presencia dentro de las cumbias colombianas al estilo regiomontano.

¿De qué murió Paco Silva?

Adrián García, manager del cantante, explicó, en entrevista con medios de comunicación locales que Paco Silva falleció a causa de un infarto fulminante.

La página de la Tropa Colombiana invitó al público a los servicios funerarios del cantante, los cuales se realizarán en Monterrey, Nuevo León.