¿Quién es Addis Tuñón? La conductora fue nombrada tutora testamentaria del nieto de Maribel Guardia
La conductora dijo que al asumir el cargo, como primera acción, pidió la destitución de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, como albacea del menor
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