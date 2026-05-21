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Gossipjueves, 21 de mayo de 2026

¿Quién es Addis Tuñón? La conductora fue nombrada tutora testamentaria del nieto de Maribel Guardia

La conductora dijo que al asumir el cargo, como primera acción, pidió la destitución de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, como albacea del menor

Addis Tuñón
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Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Cuál es la relación entre Addis Tuñón e Imelda Tuñón?

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