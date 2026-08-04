elsoldemexico
Gossipmartes, 4 de agosto de 2026

¿Quién es Alejandro Ruiz? El actor es papá de Arantza Ruiz, participante de “La Casa de los Famosos México” 2026

La actriz viene de una familia dedicada al medio del entretenimiento; su padre y abuelo son actores mientras que su madre es productora y directora de cine

Síguenos en:whatsappgoogle

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Quién es la mamá de Arantza Ruiz?

476220567_934401982144137_5457035081218299118_n
Watch on YouTube
Alma Rosa Hidalgo
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Deuda: la estrategia de anticiparse

image
Anáhuac Global

La geografía humana

a1154552-6c2c-4c57-a494-7856e1860862 - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Opinión 51

Sophia Huett / El precipicio de cristal

Coparmex - Yesica Cadena (1)
COPARMEX

Desarrollo social en México

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES