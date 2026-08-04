¿Quién es Alejandro Ruiz? El actor es papá de Arantza Ruiz, participante de “La Casa de los Famosos México” 2026

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La actriz viene de una familia dedicada al medio del entretenimiento; su padre y abuelo son actores mientras que su madre es productora y directora de cine
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