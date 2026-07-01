¿Quién es Alejandro Speitzer? El actor y aficionado de la Selección Mexicana de tiempo completo
Alejandro Speitzer además de ser actor se ha dedicado a paoyar a la Selección Mexicana en cada partido desde que empezó el Mundial de Futbol, incluso es uno de los impulsores del “¿Y si sí?”
Ali Rodríguez / El Sol de México
Así ha celebrado Alejandro Speitzer el triunfo de la Selección Mexicana
¿Quién es alejandro Speitzer?
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