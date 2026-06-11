¿Quién es Burna Boy? El nigeriano que cantó junto a Shakira en la inauguración del Mundial 2026

Gossipjueves, 11 de junio de 2026¿Quién es Burna Boy? El nigeriano que cantó junto a Shakira en la inauguración del Mundial 2026Shakira y Burna Boy cantaron “Dai Dai”, el tema oficial de la Copa del Mundo 2026 en la cancha del Estadio Ciudad de MéxicoFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:Daniel Montes de Oca¿Quién es Burna Boy?Shakira y Burna Boy protagonizaron el show principal en la inauguración de la Copa del Mundo en la CDMX. - Foto: Luis Garduño/ESTOEl cantante nigeriano Burna Boy, cantó junto a Shakira "Dai Dai", tema oficial del Mundial 2026. - Foto: Luis Garduño/ESTOEn 2010, Shakira interpretó "Waka Waka", tema oficial de la Copa del Mundo en Sudáfrica. - Foto: Luis Garduño/ESTOBurna Boy es uno de los artistas más reconocidos de la música africana. - Foto: Luis Garduño/ESTOShakira y Burna Boy, los cantantes del Mundial 2026Estadio AztecaShakiraCDMXMundial 2026NOTAS RELACIONADASGOSSIPSalma Hayek presenta al mundo el Mundial 2026 desde MéxicoGOSSIPLila Downs sorprende con bienvenida en inglés y español en inauguración del Mundial, ¿qué dijo en su discurso?GOSSIPVibra el estadio CDMX al escucharse el Himno Nacional con Alejandro FernándezMás NoticiasGOSSIP¿Sabrina Carpenter en México? Joven parecida a la cantante causa confusión entre la afición mundialistaUna joven rubia, que recorrió Calzada de Tlalpan con un hombre disfrazado de hot dog, generó furor en redes sociales por su parecido con la cantante estadounidenseGOSSIPBanda El Recodo convierte el Zócalo de CDMX en una auténtica fiesta mundialistaLa lluvia no logró apagar el entusiasmo de los asistentes, que celebraron con música y baile el inicio de la Copa del Mundo y el triunfo de México sobre SudáfricaGOSSIPMiles bailan “Payaso de rodeo” y “No rompas más” en el FIFA Fan Fest de CDMX para calentar el ambienteEl espacio en el Zócalo capitalino es una romería con distintas atracciones; en la apertura, los asistentes se las ingeniaron para disfrutar la espera antes del arranque del MundialGOSSIPLila Downs sorprende con bienvenida en inglés y español en inauguración del Mundial, ¿qué dijo en su discurso?La cantautora mexicana fue la encargada de dar un discurso de bienvenida en el que resaltó que el futbol “somos todos”GOSSIPVibra el estadio CDMX al escucharse el Himno Nacional con Alejandro FernándezEl Estadio Azteca, ahora Ciudad de México, recibe una inauguración mundialista por tercera vez en la historia, el único en hacerloGOSSIPSalma Hayek presenta al mundo el Mundial 2026 desde MéxicoLa actriz veracruzana Salma Hayek presentó a las banderas de las Selecciones que participarán en el torneo mundialistaGOSSIPAndrea Bocelli y Ejae estrenan “DNA”, el himno oficial de la FIFA para el Mundial 2026El himno oficial de la FIFA 2026 sonó por primera vez en vivo en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de MéxicoGOSSIPEntre símbolos mexicas y música global: la apertura fugaz del Mundial 2026 en el estadio CDMXLa euforia y la expectativa eran máximas, pero la inauguración del Mundial México 2026 sorprendió por su brevedad; sin embargo, el Estadio Ciudad de México vibró entre elementos prehispánicos y un desfile de artistasGOSSIPConoce a Sudáfrica: desde Mandela hasta Charlize Theron antes del debut de México en el MundialEl primer rival de México en el Mundial es un país con rica historia y cultura; conocido por su lucha contra el Apartheid, también destaca en el entretenimiento con Trevor Noah y Miriam MakebaGOSSIPDe Andrés Calamaro a El Tri: la música rinde tributo al futbolHomenajes a la pasión del aficionado o a figuras destacadas dentro de la cancha, las canciones dedicadas a balompié han ayudado a generar una identidad y a promover el deporte más popular del mundoLO+VISTO1MÉXICOSheinbaum y Lula da Silva defienden el multilateralismo y el respeto a la soberanía de los países2MÉXICOFGR vincula a proceso a tres presuntos integrantes del CJNG3MÉXICOA un día del Mundial, la CNTE se refuerza con maestros de Guerrero, Morelos e HidalgoCOLUMNASJuan Veledíaz Fuera de Agenda / Mirar el segundo plano Rogelio VarelaCorporativo / Morosidad en máximos históricosSamuel GarcíaEl observador / El silencio mexicano HR RatingsEntre bajo crecimiento, y un contexto político convulsoLO+RECIENTEGOSSIPCallum Turner, esposo de Dua Lipa, el favorito de George Clooney para ser el nuevo James BondGOSSIPBelinda tiene nuevo look: HBO revela cómo se prepara la actriz para la nueva serie “Carlota”GOSSIP¿De qué se trata Killing Castro? Película donde brillan Al Pacino y Diego BonetaGOSSIPAsí fue el FIFA World Cup Countdown Concert, transmitido de forma simultánea desde CDMX, Toronto y Los ÁngelesNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESTláloclangas OsvaldoCARTONESDentro y fuera del area Rubén