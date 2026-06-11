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Gossipjueves, 11 de junio de 2026

¿Quién es Burna Boy? El nigeriano que cantó junto a Shakira en la inauguración del Mundial 2026

Shakira y Burna Boy cantaron “Dai Dai”, el tema oficial de la Copa del Mundo 2026 en la cancha del Estadio Ciudad de México

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Daniel Montes de Oca

¿Quién es Burna Boy?

Shakira-Burna Boy
Shakira y Burna Boy protagonizaron el show principal en la inauguración de la Copa del Mundo en la CDMX. - Foto: Luis Garduño/ESTO
Shakira-Burna Boy
El cantante nigeriano Burna Boy, cantó junto a Shakira "Dai Dai", tema oficial del Mundial 2026. - Foto: Luis Garduño/ESTO
Shakira-Burna Boy
En 2010, Shakira interpretó "Waka Waka", tema oficial de la Copa del Mundo en Sudáfrica. - Foto: Luis Garduño/ESTO
Shakira-Burna Boy
Burna Boy es uno de los artistas más reconocidos de la música africana. - Foto: Luis Garduño/ESTO

Shakira y Burna Boy, los cantantes del Mundial 2026

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