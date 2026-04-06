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Gossiplunes, 6 de abril de 2026

¿Quién es Caleb Ellsworth-Clark? El actor remplaza a Erik Per Sullivan como Dewey en “Malcolm el de en medio”

El actor canadiense interpretará la versión adulta de Dewey después de que Erik Per Sullivan rechazara volver al proyecto por estudiar en Harvard

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Quién es el actor que interpreta la versión adulta de Dewey en “Malcolm el de en medio”?

Otra de las películas en las que ha participado Caleb Ellsworth-Clark son “Desaparición en las cataratas del Niágara” y “The silencing”.

El actor canadiense ahora tendrá el reto de interpretar a la versión adulta de Dewey, personaje que fue interpretado por Erik Per Sullivan de los siete a los 14 años.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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