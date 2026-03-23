¿Quién es César Pantoja? El youtuber es señalado por pedir fotos íntimas a influencers para falsas campañas

El hermano del youtuber Juan de Dios Pantoja fue señalado por las influencers Marianne Gonzaga y Danna Larrañaga por pedirles fotografías en ropa interior de Victoria’s Secret

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Quién es César Pantoja?

César Pantoja es un creador de contenido de 23 años, originario de Mazatlán, Sinaloa, hermano del youtuber Juan de Dios Pantoja, quien es esposo de la creadora de contenido Kimberly Loaiza.

El creador de contenido acumula más de 17 millones de seguidores en la plataforma de videos TikTok, donde comparte contenido sobre su vida cotidiana, viajes y trends.

En su canal de Youtube, en el que cuenta con más de cinco millones de seguidores, comúnmente realiza contenido con su familia, principalmente con su hermano Juan de Dios.

¿Qué influencers han señalado a César Pantoja por pedir fotos íntimas?

Posteriormente, ella se dio cuenta del video que publicó Marianne Gonzaga y por ello no cayó en el engaño, además de que otra amiga de la agencia de marketing al que pertenece le contó que ella sí le envió las fotografías.

La influencer Kenia Ríos, hija de El Komander, también confesó que César Pantoja le envió diversas campañas que nunca se concretaron o no le pagaba.