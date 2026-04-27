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Gossiplunes, 27 de abril de 2026

¿Quién es Gabrielle Carrington? La cantante ocasionó la muerte de la influencer Klaudia Zakrzewska

La cantante Gabrielle Carrington permanece en prisión preventiva tras atropellar y ocasionar la muerte de la influencer y herir a dos personas más

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Cómo se hizo famosa Gabrielle Carrington?

Posteriormente, Gabrielle Carrington incursionó en las redes sociales, donde se hace llamar RielleUk, usuario bajo el cual acumula más de 369 mil seguidores en la cuenta de Instagram.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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