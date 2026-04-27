¿Quién es Gabrielle Carrington? La cantante ocasionó la muerte de la influencer Klaudia Zakrzewska

El incidente se registró debido a que presuntamente la influencer tuvo un altercado frente a una discoteca en Londres, Reino Unido. / Foto: Instagram: @rielleuk

La cantante Gabrielle Carrington enfrenta cargos por asesinato, lesiones corporales graves con intención, daño corporal real, conducción peligrosa y conducir bajo los efectos del alcohol tras atropellar y ocasionar la muerte de la influencer Klaudia Zakrzewska.

De acuerdo con un comunicado de la Policía Metropolitana de Reino Unido, el accidente se registró el pasado domingo 18 de abril, y una semana después, el 25 de abril, murió la influencer tras las heridas provocadas en el hecho en el que también sufrió lesiones un hombre de 58 años y otra mujer de 30 años.

Tras el fallecimiento de la influencer, la cantante Gabrielle Carrington permanece en prisión preventiva desde el martes 21 de abril y comparecerá el día 19 de mayo.

Al leer los cargos que enfrenta la cantante, el fiscal Rizwan Amin indicó que Gabrielle Carrington aparece en las imágenes de una cámara de seguridad, en las que se observa que entra al vehículo en el que había llegado y conduce en dirección a la influencer, quien fue “arrastrada, quedando entre el coche y un soporte de bicicletas de metal”, indicó el medio local Manchester Evening News.

El medio local indica que el hecho se registró afuera de una discoteca de Soho, en Londres, Reino Unido, donde presuntamente Gabrielle Carrington tuvo un altercado con un hombre al salir del vehículo y posteriormente intervinieron más personas. Después, las imágenes captaron que la cantante entra nuevamente al vehículo y se sube “bruscamente a la acera ”, indicó el fiscal.

La cantante y creadora de contenido Gabrielle Carrington, de 29 años, saltó a la fama en 2013, año en el que participó en el programa “The X Factor” como integrante del grupo femenino Miss Dynamix, con el que llegó a la final de la competencia en Reino Unido.