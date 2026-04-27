¿Quién es Gabrielle Carrington? La cantante ocasionó la muerte de la influencer Klaudia Zakrzewska
La cantante Gabrielle Carrington permanece en prisión preventiva tras atropellar y ocasionar la muerte de la influencer y herir a dos personas más
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Cómo se hizo famosa Gabrielle Carrington?
Posteriormente,
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.
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