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Gossipdomingo, 12 de abril de 2026

¿Quién es Kelly en “Malcolm el de en medio” y cuál es su papel en la nueva temporada de la serie?

Kelly es uno de los personajes que conectan los cuatro nuevos episodios con la serie que dejó de grabarse en 2006

Alma Hidalgo / El Sol de México

El hijo más joven de la familia Wilkerson se caracteriza por una personalidad madura, inteligente y menos problemática en comparación con sus hermanos mayores.

¿Quién interpreta a Kelly en “Malcolm el de en medio”?

Además, fue el primer actor no binario en recibir el Boccalino d’Oro (Jarra de Oro) al mejor intérprete en los 75 años de historia de la premiación.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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