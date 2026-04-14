¿Quién es Louis Partridge? El joven actor se suma a la lista de candidatos para ser James Bond

Amazon MGM Studios mantiene el misterio sobre el nuevo actor que interpretará a James Bond

Daniel Montes de Oca

Cabe recordar que Amazon busca un actor joven y no tan conocido, con el objetivo de filmar una larga saga de películas con el mismo protagonista. El actor londinense apenas cumplirá 23 años.

Lazenby, el más joven... por el momento

Partriedge, se une a la lista que actualmente encabezan Callum Turner, Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson y Harris Dickinson.

¿Quién es Louis Partridge?

El actor de 22 años ha tenido apariciones importantes en la saga “Enola Holmes” y recientemente en la última serie de Steven Knight, “La casa Guinness’.

Curiosamente, Knight, creador de “Peaky Blinders” es el encargado de escribir el guión de la próxima película de James Bond, por lo que conoce bastante bien el trabajo de Partridge.

¿En que va el proyecto de Amazon con James Bond?

Por el momento, se sabe que el reinicio de la franquicia del espía británico estará dirigido por Denis Villeneuve y con el guión de Steven Knight.

El regreso del agente 007 estaría contemplado en cines para 2028.