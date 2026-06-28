¿Quién es Luis Luna? El vocalista de Memo Garza resultó herido tras un intento de asalto en el autobús del cantante
El cantautor Luis Luna se dirigía a Chiapas en el camión de Memo Garza, quien no viajaba con su equipo, cuando fue atacado con arma de fuego
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