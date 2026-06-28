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Gossipdomingo, 28 de junio de 2026

¿Quién es Luis Luna? El vocalista de Memo Garza resultó herido tras un intento de asalto en el autobús del cantante

El cantautor Luis Luna se dirigía a Chiapas en el camión de Memo Garza, quien no viajaba con su equipo, cuando fue atacado con arma de fuego

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Alma Hidalgo / El Sol de México

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¿Qué se sabe del intento de asalto al autobús de Memo Garza?

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Alma Rosa Hidalgo
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