El actor de la telenovela “Corona de lágrimas” fue diagnosticado con cáncer testicular días antes de su cumpleaños 43; aseguró que su padecimiento es uno de los más curables

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Con qué tipo de cáncer fue diagnosticado el actor Mauricio García Muela?

A días de cumplir 43 años, el 22 de febrero de este año, el actor Mauricio García compartió que fue diagnosticado con cáncer testicular.

Desde su diagnóstico, Mauricio García Muela indicó que su esposa Carolina fue su “fuerza y apoyo” durante su tratamiento, junto con su familia y amigos.