Ruby Rose se suma al modelo Josh Kloss, de la canción “Teenage dream”, y a la presentadora de televisión rusa Tina Kandelaki, quienes también señalaron a la cantante por acoso sexual

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué se sabe de la agresión sexual de Katy Perry hacia Ruby Rose?

Rose aseguró que no necesita que la gente le crea, pues solo quería “sacarlo” antes de que le “dé cáncer”.

Mediante su cuenta de Threads, Rose negó las declaraciones del representante de la cantante.

No es la primera acusación de acoso sexual que enfrenta Katy Perry

Sumado a ello, la presentadora de televisión rusa Tina Kandelaki indicó que Katy Perry en una fiesta intentó besarla y tocarla inapropiadamente.