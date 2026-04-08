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Gossipmiércoles, 8 de abril de 2026

¿Quién es Sam Levinson? El director es la mente detrás de “Euphoria” y estos son sus proyectos más polémicos

La carrera del director ha destacado tanto por sus éxitos como por las controversias con el elenco debido a su forma de trabajo, así como sus guiones polémicos y explícitos

Yair González

El controversial creador detrás de la serie sobre la generación Z

Fue guionista de la película biográfica “The Wizard of Lies” (2017), basada en el libro del mismo nombre de Diana B. Henriques, protagonizada por Robert de Niro y Michelle Pfeiffer.

En 2019, estrenó la primera temporada de “Euphoria”, la cual está basada en el programa israelí del mismo nombre; Levinson perfeccionó la historia centrándose en la vida juvenil actual.

Como productor ejecutivo trabajó en la películasX” (2022), “Pearl” (2022), y en la miniserie “Irma Vep” (2023).

Escenas explícitas

“Aún más espeluznante porque Laurie la está ayudando a desvestirse y meterse en la bañera, y se acerca a esta vibra de pedofilia”, expuso Kelly para Variety.

“Ese fue mi primer día como invitada en este nuevo programa, y ​​simplemente no me sentía cómoda parada allí desnuda”, comentó Kelly para Vanity Fair.

Acusaciones por abuso laboral

“Estábamos muy cansadas”. ¡Estábamos esforzándonos tanto por mantenernos despiertos!”, expresó la actriz para Thrillist.

Para este medio estadounidense, un miembro del equipo de producción de “The Idol”, comentó que Levinson los hacía laborar durante muchas horas en el set.

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