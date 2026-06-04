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Gossipjueves, 4 de junio de 2026

¿Quién es Samuel Sarmiento? El exvocalista de la banda Los Recoditos fue sometido a una cirugía de emergencia

El cantante originario de Culiacán, Sinaloa, fue operado de emergencia por una hernia umbilical que, dijo, “me estaba necrosando el intestino”

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Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué fue del vocalista Samuel Sarmiento tras abandonar Los Recoditos?

Alan Zamudio
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