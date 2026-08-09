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Gossipdomingo, 9 de agosto de 2026

¿Quién es Socorro Méndez? La cineasta es mamá de Arantza Ruiz, participante de “La Casa de los Famosos México” 2026

La actriz viene de una familia dedicada al medio del entretenimiento, debido a que también es hija del actor Alejandro Ruiz

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Alma Hidalgo / El Sol de México

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Arantza Ruiz recibe el apoyo de su papá

Alma Rosa Hidalgo
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