¿Quién es Wladimir Klitschko? El exboxeador es padre de la única hija de la fallecida actriz Hayden Panettiere
En 2018, la actriz cedió la custodia de su pequeña hija al exboxeador al considerar que con él tendría una vida estable debido a que ella debía enfrentar un proceso de recuperación
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Por qué Hayden Panettiere le cedió la custodia de su hija a su padre?
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