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Gossiplunes, 17 de agosto de 2026

¿Quién es Wladimir Klitschko? El exboxeador es padre de la única hija de la fallecida actriz Hayden Panettiere

En 2018, la actriz cedió la custodia de su pequeña hija al exboxeador al considerar que con él tendría una vida estable debido a que ella debía enfrentar un proceso de recuperación

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Alma Hidalgo / El Sol de México

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Diseño sin título

¿Por qué Hayden Panettiere le cedió la custodia de su hija a su padre?

Alma Rosa Hidalgo
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