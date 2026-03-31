









Ciudad de Mexico , 31 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La actriz Delia Magaña trabajó hasta los 80 años de edad y se retiró en 1990, tras seis décadas de carrera. / Foto: Mediateca del INAH

Actriz, cantante, bailarina y comediante, Gudelia Flores Magaña, mejor conocida en el medio del entretenimiento como Delia Magaña, falleció hace 30 años en la Ciudad de México.

A pesar de que estuvo trabajando durante un largo tiempo en Estados Unidos, fue en México donde encontró uno de los personajes que la llevaron a la popularidad: La Tostada . En mancuerna con Amelia Wilhemy, quien interpretó a La Guayaba, formó un dueto inolvidable del cine, gracias a su participación en “Nosotros los pobres” y “Ustedes los ricos”, protagonizadas por Pedro Infante.

La cantante Delia Magaña nació un 2 de febrero ; aún hay duda en el año preciso, ya que algunas fuentes indican que fue en 1906, aunque la mayoría coinciden en que fue en 1903.

Hija del contador público Vicente Flores y María Magaña, desde muy pequeña demostró dotes de artista y para 1923 se inscribió en un concurso de baile, organizado por el Salón Rojo y el diario El Demócrata. Aunque el objetivo era el baile, aprovechó para cantar y gracias a eso, el empresario Ricardo Beltri, quien fue parte del jurado del concurso, le ofreció trabajo en el teatro. Así debutó con la obra “La tierra de los volcanes”, en el Teatro Lírico.

Luego de su formación como actriz, Delia Magaña participó en más de 130 proyectos tanto en cine como en televisión. Durante cinco años, viajó a Hollywood , gracias a la invitación del productor estadounidense Robert J Flaherty, quien llegó a México a buscar nuevos talentos para desarrollarse en el cine mudo. Ella vivió la transición al cine sonoro.

Al principio, Delia dejó plantando al productor, ya que, en sus palabras “me encontré en el salón con tantas muchachas bonitas y elegantes, casi todas de la mejor sociedad de México, que temí un desaire”.

Desde 1929, en Estados Unidos logró participar en filmes como “Así es la vida” (1930), de George Crone; “El hombre malo” (1930), de Roberto E. Guzmán y William C. McGann; “Gente alegre” (1931), de Edward D. Venturini; “La dama atrevida” (1931) de William C. McGann y Guillermo Prieto, entre otras.

Luego de realizar más de una decena de largometrajes, Delia Magaña regresó a México en 1934 debido a que no se adaptó del todo a la vida en Estados Unidos. Aquí continuó haciendo teatro, pero hasta 1941 volvió a la pantalla grande y formó parte de la Época de Oro.

Delia Magaña participó en las películas “Nosotros los pobres” (1948), “¡Esquina, bajan!” (1948), “Ustedes los ricos” (1948), “Hay lugar para….dos” (1949), “Dos tenorios de barrio” (1949), y “ La reina del mambo ” (1951), entre otros, al lado de estrellas como Pedro Infante, Joaquín Pardavé, Mario Moreno Cantinflas, Germán Valdés Tin Tan y Adalberto Martínez Resortes.