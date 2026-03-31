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Gossipmartes, 31 de marzo de 2026

¿Quién fue Delia Magaña, la actriz que dio vida a La Tostada de la película “Nosotros los pobres”?

Este 31 de marzo se cumplen 30 años del fallecimiento de la actriz que formó parte de la Época de Oro del cine mexicano

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Continuó trabajando en el teatro de revista y se ganó el cariño del público gracias a las imitaciones que hacía de figuras como las actrices y bailarinas Carmen Miranda y Lupe Vélez.

Delia Magaña vivió la transición al cine sonoro

Su compañero de vida fue el también comediante y actor Roberto El Panzón Soto. El 31 de marzo de 1996, la actriz falleció en la Ciudad de México a causa de una neumonía.

Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.

Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
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