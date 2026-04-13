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Gossiplunes, 13 de abril de 2026

¿Quién fue Jesús Martínez Palillo, el comediante que impulsó la creación de la Ciudad Deportiva?

Este 13 de abril se cumplen 116 años del nacimiento del actor que utilizó la comedia para reflejar los problemas sociales y políticos de México; sufrió varias agresiones que lo llevaron al hospital

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Entre sus obras más destacables están: “El Maleficio es el PRI”, “La Corrupción S.A.” y “Agarren a López por Pillo”.

Jesús Martínez hizo sátira política y crítica social

Pero su contrincante más fuerte fue el regente Ernesto P. Uruchurtu, quien era conocido como el “regente de hierro”; lo envió seis veces a prisión y 10 veces le clausuró el teatro. 

Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.

Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
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