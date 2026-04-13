¿Quién fue Jesús Martínez Palillo, el comediante que impulsó la creación de la Ciudad Deportiva?











Ciudad de Mexico , 13 de abril de 2026 Ver más periódicos

El humor de Jesús Martínez Rentería Palillo contenía una fuerte carga política y crítica social. / Foto: Instagram: @anamartin

Su comedia lo llevó a portar siempre un amparo para defenderse legalmente y también a ser víctima de un atentado: así fue la vida de Jesús Martínez Rentería Palillo, uno de los comediantes que triunfó en la Época de Oro del Cine Mexicano.

Jesús nació un 13 de abril de 1913 en Guadalajara, Jalisco, hijo de Jesús Martínez y Beatriz Rentería. Desde pequeño, siempre demostró habilidades para el medio artístico y gusto por el trabajo. Se desarrolló como monaguillo en la catedral tapatía, trabajó como fotógrafo y agente de tránsito, posteriormente se integró como corista en el teatro principal.

Luego de desenvolverse como corista, el artista se adentró en la comedia; comenzó a ganar éxito en las carpas de su estado natal para luego llegar a la Ciudad de México en donde su fama explotó. En 1937 debutó en el Teatro Colonial, donde permaneció siete años. Debido a su delgadez extrema surgió su apodo: Palillo.

Fue un comediante incómodo para muchas esferas políticas ya que su humor contenía una fuerte carga política y crítica social. Su trabajo estuvo marcado por la censura, suspensión de funciones, encarcelamiento, golpizas y un atentado que pudo cobrarle la vida, según indicó su hija, la actriz Ana Martín.

Iba al café, pasó un coche y le dieron un balazo aquí (señalando el hombro izquierdo) si le dan más abajo le dan en el corazón y me lo matan. Por orgullo dijo que no, él dijo ‘no digan nada porque ya sé quiénes son los pulpos chupeteadores y no les voy a dar el gusto’. Ana Martín, hija del comediante Palillo.

Mario Moreno Cantinflas, Germán Valdés Tin Tan, Antonio Espino Clavillazo y Héctor Suárez fueron algunos de los comediantes que tomaron como inspiración el trabajo de Palillo, replicando cada uno a su manera un críticas al gobierno y a la sociedad por medio de la sátira, un recurso utilizado por el comediante.

A lo largo de su carrera fue considerado como el “Rey de las Carpas”. Una de las curiosidades que también reveló Martín fue que, a pesar de tener un amparo en su bolsa, sufrió muchos encarcelamientos y golpizas por las burlas al régimen priísta, partido que gobernaba en México en ese momento. Él no tuvo reparo en criticar la forma de gobernar y de hacer política en el país.

Su voz siempre tuvo como estandarte revelar las inconformidades políticas y sociales de la ciudadanía, hizo evidente la corrupción, la represión y la hipocresía del poder.

A mí papá le dieron un balazo, pero nunca lo quiso decir, porque llegaban al teatro y le decían ‘no vaya a decir este nombre porque va a tener problemas’. Ana Martín, hija del comediante Palillo.

“Entonces salía Palillo y decía: ’allá hay unos señores que están diciendo que no diga Uruchurtu, el que cree que vamos a comer…’ y se soltaba hablando, ‘pulpos chupeteadores’ ‘adulterados como la leche condensada’ y la gente se votaba de la risa”, dijo Martín en una entrevista con Yordi Rosado.

Jesús Martínez Palillo fue el principal impulsor de la construcción del enorme complejo conocido como Ciudad Deportiva, su idea era incentivar el ejercicio y la vida sana entre los jóvenes.

Como actor estuvo en cintas como “Lo que el viento trajo” de José Benavides, donde compartió créditos junto a Arturo Soto Rangel y Elvia Salcedo; “Palillo Vargas Heredia”, del director Carlos Véjar y “¡Ay, Palillo, no te rajes!”, de Alfonso Patiño Gómez, donde trabajó junto a Rosita Quintana, Fanny Schiller y Felipe De Alba.