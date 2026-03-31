¿Quiénes fueron los diseñadores mexicanos que convivieron con Anne Hathaway y Meryl Streep en CDMX?
Las actrices pisaron tierras aztecas para promocionar la secuela de la cinta “El diablo viste a la moda”, misma que se estrenará el 30 de abril en cines
Froylan Escobar Lara / El Sol de México
¿Quiénes son los diseñadores que participaron en el evento de “El diablo viste a la moda 2”?
Los diseñadores vistieron a las
El desfile se realizó en el Museo Anahuacalli, el último estudio de Diego Rivera, que ahora resguarda parte de su obra.
“El diablo viste a la moda 2” se estrenará el 30 de abril en cines.
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