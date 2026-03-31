¿Quiénes fueron los diseñadores mexicanos que convivieron con Anne Hathaway y Meryl Streep en CDMX?

Las actrices pisaron tierras aztecas para promocionar la secuela de la cinta “El diablo viste a la moda”, misma que se estrenará el 30 de abril en cines

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

¿Quiénes son los diseñadores que participaron en el evento de “El diablo viste a la moda 2”?

Los diseñadores vistieron a las modelos que portaron vestidos en plumas, lisos, largos, cortos, de todo tipo, pero solo en colores negro, blanco y rojo.

El desfile se realizó en el Museo Anahuacalli, el último estudio de Diego Rivera, que ahora resguarda parte de su obra.

“El diablo viste a la moda 2” se estrenará el 30 de abril en cines.