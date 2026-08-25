Gossipmartes, 25 de agosto de 2026

¿Quiénes heredarán la fortuna de Dolly Parton? No tuvo hijos y deja un imperio de 650 millones de dólares

La fallecida cantante no tuvo hijos y algunos familiares aparecen en el radar para heredar una parte de su basta fortuna

Daniel Montes de Oca

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¿Quiénes son los posibles herederos?

Daniel Montes de Oca - Yesica Cadena
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