¿Quiénes heredarán la fortuna de Dolly Parton? No tuvo hijos y deja un imperio de 650 millones de dólares
La fallecida cantante no tuvo hijos y algunos familiares aparecen en el radar para heredar una parte de su basta fortuna
Daniel Montes de Oca
¿Quiénes son los posibles herederos?
- ¿Quiénes heredarán la fortuna de Dolly Parton? No tuvo hijos y deja un imperio de 650 millones de dólares
- En lugar de flores, la familia de Dolly Parton pide donaciones para la fundación educativa de la cantante
- Vive una noche al estilo Juan Gabriel con cata olfativa y taller de milagritos mexicanos en el MUPE