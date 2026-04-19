¿Quiénes son Larisa Martínez y el barítono Juan Carlos Heredia, tenores que cantaron junto a Andrea Bocelli?

Los artistas acompañaron al tenor italiano en su concierto en al Zócalo capitalino, donde más de 130 mil personas se dieron cita para disfrutar de la ópera

Samantha Laurent

Y aunque la colaboración de estos artistas fue de lo más esperado, hubo quienes también terminaron robando los reflectores el día de ayer: Larisa Martinez y Juan Carlos Heredia.

¿Quiénes son Larisa Martínez y Juan Carlos Heredia?

Bocelli fue, sin duda, el centro de atención durante el concierto; sin embargo, hubo algunos que terminaron robando miradas: Larisa Martínez.

Originaria de Orocovis, Puerto Rico, es una soprano que gracias a su talento nato ha podido construir una carrera sólida.

Su camino por la música no fue lo primero que forjó su camino, pues antes de ser soprano, hizo una carrera en Ciencias Ambientales en la Universidad de Puerto Rico, donde se graduó con honores.

Tras concluir sus estudios en la institución, decidió meterse de lleno en su verdadera vocación: la música, y viajó a Nueva York para prepararse.

Su esfuerzo dio frutos y en 2016 obtuvo reconocimiento en las audiciones del Consejo Nacional de la Metropolitan Opera en Puerto Rico, lo que la ayudó a impulsar su carrera internacional.

Desde 2019, se convirtió en la soprano principal de Bocelli en sus giras internacionales.

De esta forma, se han acompañado mutuamente y brindado presentaciones en importantes escenarios como el Madison Square Garden y el Hollywood Bowl.

La música no solo ha formado parte de su vida profesional, sino también de la personal. Pues está casada con el músico Joshua Bell, quien en algunas ocasiones ha compartido escenario con ella y Bocelli.

Por su parte, Juan Carlos Heredia, es un barítono chihuahuense, quien cabe resaltar, es el primer mexicano en integrarse a este proyecto internacional.

Su trabajo constante se ha sido gratificado en diferentes ocasiones, una de ellas fue al obtener el primer lugar en Operalia 2016 dentro de la categoría de zarzuela.

Ha realizado participaciones representativas en México, Chile, España, Corea del Sur y Estados Unidos. Es miembro de la Fundación SIAA, con quienes ha colaborado alrededor del mundo en galas, teatros con orquestas y directores representativos.

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Gracias a su esfuerzo y dedicación se ha hecho de diferentes premios a nivel nacional e internacional como el Carlos Morelli, Maritza Alemán, Concurso Internacional de Sinaloa y Yusif Eyvazov, que le permitieron cantar al lado del reconocido tenor en Salle Gaveau en París.