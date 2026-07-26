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Gossipdomingo, 26 de julio de 2026

¿Quiénes son los habitantes de “La Casa de los Famosos México” 2026 con más seguidores en redes sociales?

Los participantes del reality, que inicia este domingo a las 20:30 horas, con más seguidores son quienes se dedican a crear contenido en redes sociales

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Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Cuántos seguidores tienen en redes los habitantes de “La Casa de los Famosos México” 2026?

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¿Quién es el habitante de “La Casa de los Famosos México” 2026 con menos seguidores en redes?

Alma Rosa Hidalgo
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