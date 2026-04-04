¿Quiénes son los mexicanos que están poniendo al país en alto en el cine mundial? Conoce sus proyectos

17 producciones realizadas por los estudiantes del CCC estrenarán y continuarán su camino por festivales durante todo abril, en distintas partes del mundo

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Alemania, Bélgica, Brasil, Colombia, Paraguay, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Italia, Francia y el Reino Unido son algunos de los países en donde México tendrá presencia este año gracias a los proyectos del CCC.

Estrenos destacados y gira internacional

“Todas las hojas son del viento”, de Andrea Rabasa Jofre, se exhibirá en E Tudo Verdade, festival del cine documental en Brasil.

En Guadalajara, “Carne”, de Adolfo Margulis estará en la Competencia de Cortometraje Iberoamericano en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en su edición 41.

“5 pasos (para una despedida)”, de Julio César Rubio, participa en el Festival Internacional Audiovisual-FIAFest en Colombia y en el Chicago Latino Film Festival, en Estados Unidos.

“Año de casados”, de Pablo Camaro estará también en el San Francisco International Film Festival, en Estados Unidos, y “Siguiente parada, Planeta X”, en Grenzland-Filmtage International Film Festival en Alemania.