¿Quieres bailar “Dai Dai” con Shakira en la final del Mundial? Así puedes ser parte de la final del evento de la FIFA
La cantante colombiana se hará cargo del espectáculo de medio tiempo junto con BTS y Madonna; también invitó a niños de la Fundación Ghetto Kids
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Cómo formar parte del show de Shakira en la final del Mundial 2026?
¿Cuántas veces ha participado Shakira en un espectáculo para el Mundial?
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