Raphaelisimo en CDMX: El regreso triunfal de Raphael a los escenarios y el emotivo reencuentro con sus fans

El cantante presentó una fecha más de su gira en el Auditorio Nacional, donde sus fans lo conmueven hasta las lágrimas

Belén Eligio / El Sol de México

Fiel a su estilo teatral, acompañaba su interpretación con ademanes y gestos discretos, y se limitó a quedarse cerca del micrófono, concentrado en su canción. Entre cada tema miraba sonriente a la audiencia, que no dejaba de ovacionarlo.

El gesto no pasó desapercibido entre el público, quienes le aplaudieron tan fuerte, que lo conmovieron hasta las lágrimas. Sin decir nada, el español secó sus ojos y les agradeció con una discreta reverencia, para continuar su show de pie.

Temas como “Mi gran noche”, “Malena”, “Padam, padam”, “Amor mío”, “Digan lo que digan” y “Yo soy aquel”, conformaron la siguiente parte del concierto.

Los 11 músicos que lo acompañaban se sumaban a esta ola de alegría, e incluso lo ayudaban a animar al público, pidiéndoles acompañarlos con sus palmas.

Las canciones avanzaban una tras otra, pero Raphael se tomó unos segundos para externar su amor por México, y agradecerle a los fans acompañarlo una vez más en este recinto, que lo ha recibido en más de diez ocasiones.

Su cariño por la cultura latina no pasó desapercibido, ya que incluyó covers de “Que nadie sepa mi sufrir” y “Llorona”, un tema clásico del regional mexicano.

El cantante se despidió con un bloque de éxitos, que finalizó con “Como yo te amo”. Sonriente, Raphael expresó “Yo les amo tanto”, seguido de un beso que lanzó a toda la audiencia, quienes lo despidieron con una ovación de pie.