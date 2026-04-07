Es la principal acusada del fallecimiento de la estrella de “Friends”, ocurrida hace casi tres años por sobredosis; podría enfrentar hasta 45 años de cárcel

EFE

En un acuerdo con las autoridades de Los Angeles, Sangha de 42 años, se declaró culpable el pasado 18 de agosto.

En su acusación, los fiscales federales aseguraron que los cinco implicados aprovecharon los problemas de adicción de Perry para sacar rédito económico.

El intérprete, celebrado por su personaje de “Chandler Bing”, había hablado públicamente de su lucha contra las adicciones en su libro de memorias “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir”, publicado en 2022.