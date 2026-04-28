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Gossipmartes, 28 de abril de 2026

Renovación total: todo lo que necesitas saber sobre el Coliseo GNP Seguros en Jalisco

El inmueble cuenta con el respaldo de la Universidad Autónoma de Guadalajara, transformando la infraestructura de espectáculos en el estado

Daniel Montes de Oca

¿Cuál será la capacidad del Coliseo GNP Seguros?

La accesibilidad mejora con recorridos continuos desde el acceso principal hasta distintas zonas del inmueble, permitiendo que personas con movilidad reducida puedan desplazarse con mayor facilidad.

Producción de primer nivel

Artistas de primer nivel para la inauguración

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