El otrora Estadio 3 de Marzo, se convierte en un recinto de primer nivel con capacidad de hasta 30 mil espectadores. / Foto: OCESA

Luego de 55 años de tradición futbolera y cultural, el Estadio 3 de Marzo se transforma en un nuevo recinto de entretenimiento que transformará por completo la manera de disfrutar espectáculos en el estado de Jalisco y que a partir de este día cambia de nombre: Coliseo GNP Seguros.

Se trata de una alianza entre OCESA y GNP Seguros, cuyo objetivo es seguir brindando experiencias de “clase mundial” a los fans con shows de gran nivel nacional e internacional que se traduzcan en experiencias únicas.

Además, el Coliseo GNP seguros cuenta con el respaldo de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), por lo que esta alianza revitaliza un inmueble icónico, marcando un hito en la oferta cultural y la infraestructura de espectáculos del estado.

El Coliseo GNP Seguros tendrá una capacidad de hasta 30 mil asistentes dependiendo del evento, pensando claramente en los asistentes para que puedan vivir una experiencia integral, que comience desde su llegada y se extienda durante toda la estancia en el inmueble.

Además, el sistema de accesos fue completamente rediseñado para optimizar la llegada del público, con un reordenamiento de estacionamientos y flujos que priorizan la movilidad hacia un nuevo lobby de ingreso. Este espacio integra zonas de activación de marcas, áreas de food park, espacios de merchandising, taquillas, bares y un beer garden que permitirá promover una mayor permanencia y convivencia antes y después de los eventos.

Las gradas fueron renovadas para ofrecer mayor confort y vistas optimizadas al escenario, con zonas de hospitalidad y servicios VIP. También contará con nuevos sanitarios y una oferta ampliada de alimentos y bebidas distribuida estratégicamente para mejorar la circulación y reducir tiempos de espera.

El Coliseo GNP Seguros fue diseñado para estar a la altura de los mejores recintos de espectáculos del mundo. Para ello, la reconfiguración del escenario permite maximizar el espacio en cancha, palcos y gradas, incrementando la capacidad operativa y mejorando la experiencia visual del público.

También se incorporan nuevas áreas de backstage con camerinos, oficinas de producción y espacios de servicio, optimizando la operación de artistas y equipos técnicos. El recinto contará con un sistema de pantallas digitales, incluyendo un anillo perimetral LED y puntos estratégicos de comunicación visual que enriquecen la experiencia dentro del estadio.

La transformación del Coliseo GNP Seguros va de la mano con una cubierta ligera para proteger a los asistentes, mientras que la renovación de fachada y materiales proyecta una imagen alineada con los grandes recintos internacionales.