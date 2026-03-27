Retratan la vida del hijo de Pablo Escobar lejos del mito del narco

Dear Killer Nannies: Criado por sicarios reconstruye la infancia de Juan Pablo Escobar, sus consecuencias emocionales y familiares de crecer bajo la sombra del líder del Cartel de Medellín.

Luis Valdovinos / El Sol de México

Esa historia personal, narrada en su propia voz, es la que se cuenta en la serie Dear Killer Nannies: Criado por sicarios, en la que se retratan sus primeros años y su crecimiento bajo la sombra del capo colombiano.

El personaje es interpretado por Janer Villareal, Miguel Tamayo y Miguel Ángel García en distintas etapas de su vida, construyendo un retrato continuo de una infancia marcada por circunstancias que lo alejaron de lo común.

En el elenco de la serie también forman parte John Leguizamo, quien da vida a Pablo Escobar Gaviria, así como Carmen Electra, Andrés Delgado, Laura Rodríguez y Julián Zuluaga.

Dear Killer Nannies: Criado por sicarios llega a la plataforma de streaming Disney+ el 1 de abril de 2026, con una primera temporada de ocho capítulos que estarán disponibles desde su estreno.