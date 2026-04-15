Revelan primeras imágenes de Val Kilmer generadas por IA en película póstuma

Las imágenes fueron reveladas en la expo CinemaCon en Las Vegas y los realizadores explicaron que traer a Kilmer de vuelta a la pantalla "fue un proceso laborioso"

AFP

"No temas a los muertos y no me temas a mi", le dice un joven Kilmer a otro personaje en el clip, estrenado en el marco de la CinemaCon en Las Vegas.

La línea retumbó en la sala, donde los hermanos Coerte y John Voorhees, director y productor de la película, hablaron sobre el largometraje que esperan se estrene a fin de año.

Kilmer murió en abril de 2025, a los 65 años, a causa de una neumonía.

La producción capturó titulares el mes pasado cuando los realizadores divulgaron el proyecto.

Pero debido a sus problemas de salud, Kilmer, quien padecía cáncer, desistió del rol.

Los Voorhees abordaron a los hijos de Kilmer, Mercedes y Jack, quienes les dieron el aval y les abrieron las puertas a su archivo de video, que sirvió de base para recrear a Kilmer en varias facetas de la vida.

"Laborioso"

Los Voorhees no ahondaron en los detalles tecnológicos de su producción, pero John explicó que traer a Kilmer de vuelta a la pantalla "fue un proceso laborioso".

"Pasas mucho tiempo diseñando y rediseñando" para que el personaje sea lo más fidedigno posible "a la forma en que él hubiese actuado".

"Siguiendo este proceso, trabajando con la familia, podemos realmente demostrar la forma correcta de hacer esto", dijo Coerte a la AFP.

"Y creemos que los artistas se movilizarán en torno a eso y recuperarán el control, porque ahora mismo no está en sus manos", agregó.

La versión generada por IA de Kilmer aparece una hora y 17 minutos en pantalla, explicaron los realizadores que no revelaron la extensión total de la cinta.