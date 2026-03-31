Revuelo en Alemania por caso Collien Fernandes: la actriz acusa a su esposo por hacerle videos sexuales con IA

Aunque en Alemania desde hace un tiempo se debatía el castigo para las personas que difundieran deepfakes o contenido sexual falso generado con IA, el caso de Collien Fernandes hizo urgente la discusión

Ali Rodríguez / El Sol de México

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¿Cuáles son las acusaciones de Collien fernandes contra su exesposo Christian Ulmen?

Fernandes, de 44 años, es una figura relevante de la televisión alemana por su trayectoria como actriz y presentadora al frente de programas de concursos y documentales.

La presentadora dijo que Ulmen se hizo pasar por ella en internet e inició “relaciones virtuales” con al menos 30 usuarios (todos hombres), a quienes les enviaba imágenes falsas.

Collien dijo que la difusión de dicho material falso fue humilante para ella y le generó problemas laborales, ya que en la televisión alemana realmente pensaron que se trataba de ella.

De acuerdo con Fernandez, su exesposo le confesó en 2024 que él era quien difundió las imágenes, luego de que ella denunciara a la policía la situación.

Tras la difusión de la entrevista de Collien Fernandes, el abogado de Christian Ulmen señaló que el reportaje de Spiegel era “ilegal” porque se trataba de una “declaración unilateral”.