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Gossipviernes, 17 de abril de 2026

“Corto circuito”: así fue la noche en la que Ricardo O’Farrill triunfó en el Auditorio con su historia de rehabilitación

El standupero presentó su show ante un Auditorio Nacional lleno, con una rutina centrada en su proceso de rehabilitación y experiencias personales

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Luis Valdovinos / El Sol de México

El comediante mexicano ofreció a sus fans más de una hora de rutina, en la que jugó con su proceso y los altibajos en su camino hacia la recuperación de las adicciones.

En su salida, “Richie”, como lo conocen sus seguidores, bajó a los pasillos para saludar de mano a algunos de ellos, para después subir y comenzar su rutina, que fue interrumpida en varios momentos por aplausos.

La decisión de ingresar a una clínica de rehabilitación, anécdotas de personas que conoció en el proceso y chistes sobre figuras como Yordi Rosado, Daniel Bisogno, Alfredo Adame y “El Capi” Pérez marcaron el tono de la rutina, que mantuvo la carcajada dirigida hacia sí mismo.

Ricardo O’Farrill repasó la noche en la que se convirtió en tendencia tras publicar videos luego de asistir a la boda de Daniel Sosa.

Entre los temas que abordó hubo principalmente referencias a drogas, pero también tocó otros polémicos como enfermedades, la comunidad LGBTIQ+ y distintos estados de la República.

Las butacas del Auditorio lucieron llenas, pues el evento fue sold out desde horas antes, algo que el exponente del stand up comedy agradeció en sus redes.

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Luis Valdovinos
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