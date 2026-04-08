25 años después, el director sigue sorprendido por que el filme se haya convertido en un clásico y las nuevas interpretaciones que genera

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Kelly aún recuerda cuando, al graduarse de la universidad de cine en Los Ángeles, necesitaba escribir su primer guion. Recordó una historia de Virginia en donde un gran pedazo de hielo se desprendió de un avión y se estrelló en una casa, cerca de donde él vivía.

“Escribí el guion en aproximadamente un mes, el mismo periodo de tiempo en el que transcurre la película: los 28 días del universo narrativo coincidieron con el tiempo que me tomó escribirlo.

“Donnie” tiene visiones sobre un siniestro conejo gigante llamado “Frank” que predice supuestamente el fin del mundo, y constantemente le recuerda cuánto tiempo queda.

Al inicio, la cinta no tuvo buena recepción en el festival de Sundance, donde se estrenó, por lo que fue complicado encontrar distribución y apenas se estrenó en 50 salas en Estados Unidos. A México no llegó en pantalla grande en su estreno.