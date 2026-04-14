Risa y la cabina del viento: ¿de qué trata la película que protagoniza Cazzu y dónde verla?

Por primera vez, Cazzu tiene un papel en la actuación y llega a la pantalla grande con una cinta multipremiada a nivel internacional

Ali Rodríguez / El Sol de México

Cazzu no es ajena a la actuación pues estudió Cine al terminar la secundaria y luego se especializó en Diseño Multimedia, aunque prefirió la música por encima de cualquier cosa.

A continuación te contamos lo que sabemos sobre la historia.

¿De qué trata “Risa y la cabina del viento”?

Después de perder a su papá en un incendio, Risa, una niña de 10 años, descubre una cabina telefónica fuera de servicio que le permite hablar con los muertos.

Sobre el papel de Cazzu en la película, ella será una guía para Risa y quien le ayude a transitar en el proceso de duelo.

¿Cuándo se estrena la película?

“Risa y la cabina del viento” se estrenará primero en Argentina el jueves 16 de abril. No obstante, se desconoce si llegara a otros países, así como la fecha en que podría ocurrir.

Por lo tanto, tampoco se conoce la fecha de estreno en México o si estará disponible a través de alguna plataforma de streaming.