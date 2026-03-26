Rosalía cancela concierto por intoxicación alimentaria: he estado vomitando entre bastidores

La cantante dijo estar en mal estado de salud como para continuar con el show; el día de hoy dio a conocer que ya se encuentra recuperándose

Samantha Laurent

Sin embargo, los fans de la región tuvieron que quedarse con las ganas de cantar temas como “Despechá” o “Porcelana” luego de que la cantante detuviera el show, pues su estado salud no le permitía continuar.

En algunos videos difundidos en redes sociales por los presentes en el concierto, se puede ver a Rosalía pidiendo disculpas a sus fans y explicando la situación.

“Tuve algo como una intoxicación alimentaria muy grave. He intentado seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal”, les dijo.

Además, la catalana confesó que incluso había estado vomitando entre bastidores y que quería dar el mejor espectáculo posible, pero que técnicamente se encontraba en el suelo.

“Lo siento mucho, les quiero mucho. Espero volver en mejores condiciones”, fueron las palabras de la joven a sus espectadores mientras se encontraba interpretando “De Madrugá”.

¿Qué ha dicho Rosalía al respecto?

La intérprete de “Malamente” se dirigió a sus fans a través de una publicación en su cuenta de Instagram, para tranquilizarlos sobre lo acontecido.

“Me siento mejor. Muchas gracias por todo el amor y la comprensión de todos los que estuvieron allí. Gracias Milán”, escribió en la historia.

Esta era la quinta parada de su gira europea “Lux Tour” y su siguiente actuación está programada para el 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid, donde se espera pueda dar el concierto completo.