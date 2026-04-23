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Gossipjueves, 23 de abril de 2026

Rosalía, la gran ausente en los premios Billboard Mujeres Latinas en la Música

La cantante española se ausentó de la premiación debido a compromisos de su gira internacional

EFE

Entre las mejores vestidas estuvieron las mexicanoestadounidenses Chiquis y Becky G, así como la española Lola Índigo, quienes llevaron la batuta de la moda joven con propuestas en azul, dorado y marrón.

Creado para reconocer a las mujeres que transforman la industria, Billboard Mujeres Latinas en la Música se ha consolidado como una plataforma que celebra logros comerciales, impacto cultural y presencia social.

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