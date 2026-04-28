El proyecto cuenta la historia de seis personas que reciben la visita de reconocidos chefs que los asesoran para cocinar sus mejores platillos

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

La condena social para aquellos que han sido privados de su libertad es mucho más compleja que la condena legal, aseguró Bernardo Kanarek, presidente del Consejo Empresarial para la Reinserción Social (CERES).

Es por ello que, conscientes del tabú y discriminación que sufren las personas que en algún momento cumplieron una condena en prisión, apostaron por desarrollar un proyecto que resalte el valor humano.

El rodaje se llevó a cabo en el reclusorio de Santa Martha Acatitla y se apoyaron de dos mujeres recluidas ahí, así como tres hombres, dos del Reclusorio Oriente y uno de la Penitenciaria de la Ciudad de México.