¿Sabrina Carpenter en México? Joven parecida a la cantante causa confusión entre la afición mundialista
Una joven rubia, que recorrió Calzada de Tlalpan con un hombre disfrazado de hot dog, generó furor en redes sociales por su parecido con la cantante estadounidense
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Cuándo fue la última vez que Sabrina Carpenter estuvo en México?
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