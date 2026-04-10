Sabrina Carpenter encabeza el primer día del Coachella 2026: conoce los detalles del festival











Ciudad de Mexico , 10 de abril de 2026 Ver más periódicos

Para esta primera jornada, que encabeza Sabrina Carpenter, quien se presentará en el Coachella Stage / Foto: Cortesía/@SabrinaCarpenter

La ex estrella de la serie de Disney “El mundo de Riley”, Sabrina Carpenter, será el acto principal del primer día del Festival Coachella 2026, este viernes 10.

Dividido en dos fines de semana (del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril), el evento que llega a su edición 25, arranca con un cartel estelar que tendrá como head liners a Justin Bieber y Karol G, el sábado y domingo, respectivamente.

Como es habitual, habrá trasmisiones especiales en el canal de YouTube de Coachella, a partir de las 17:00 horas tiempo de México, durante las seis jornadas del evento, que se llevará a cabo en el Empire Polo Club de Indio, California.

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El festival cuenta con ocho escenarios: Sahara, Outdoor Theatre, Sonora, Gobi, Mojave, Quasar, Yuma y el escenario principal en pleno desierto californiano.

Para esta primera jornada, que encabeza Sabrina Carpenter, quien se presentará en el Coachella Stage, está programada la actuación de Cachirula & Loojan, dueto representante del reguetón mexa, que actuarán en el escenario Sonora. Figuras como Moby (en el escenario Mojave), Disclosure (Outodoor Theatre), Devo (Mojave) y The XX (Coachella Stage), forman parte del cartel de más de 50 artistas.

Con Justin Bieber como estelar, el sábado 11 de abril también están anunciados The Strokes (Coachella Stage), Addison Rae (Coachella Stage), David Byrne (Outdoor Theatre), Interpol (Mojave), David Guetta (Quasar), y el proyecto de techno trance que unió al DJ Armin van Buuren y Adam Beyer (escenario Yuma), en una jornada en la que habrá más de 40 presentaciones.