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Gossipviernes, 10 de abril de 2026

Sabrina Carpenter encabeza el primer día del Coachella 2026: conoce los detalles del festival

Este viernes inicia el primero de los dos fines de semana del evento en Indio California que podrás ver por su canal de YouTube en transmisiones especiales

Rosario Reyes / El Sol de México

Amante de la literatura, la música y las series. Reportera y editora de las fuentes de espectáculos y cultura con 35 años de experiencia.

Rosario Reyes
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