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Gossiplunes, 23 de marzo de 2026

Samo responde a Mario Domm: explica por qué no asistió al concierto de Camila en Irapuato

Luego de tres años de retomar el proyecto como trío, los problemas vuelven a Camila ante negociaciones laborales

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Me dolió mucho ese mensaje”, afirmó Samo en conferencia de prensa este lunes. Aclaró que no se cerró el contrato laboral correspondiente, razón por la que no acudió.

¿Por qué Samo no asistió al concierto de Camila en la Feria de las Fresas?

El cantautor aseguró que, a pesar de haber formado el proyecto, no se siente incluido del todo.

En un futuro, Samo contará muchas de sus vivencias y verdades, aunque no fue amenaza, indicó que tiene el objetivo de revelar todo lo que ha vivido.  

Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.

Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
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