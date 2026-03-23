Samo responde a Mario Domm: explica por qué no asistió al concierto de Camila en Irapuato

Luego de tres años de retomar el proyecto como trío, los problemas vuelven a Camila ante negociaciones laborales

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

“Me dolió mucho ese mensaje”, afirmó Samo en conferencia de prensa este lunes. Aclaró que no se cerró el contrato laboral correspondiente, razón por la que no acudió.

¿Por qué Samo no asistió al concierto de Camila en la Feria de las Fresas?

El cantautor aseguró que, a pesar de haber formado el proyecto, no se siente incluido del todo.