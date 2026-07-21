Samuel L. Jackson enciende polémica en redes tras llamar a Argentina uno de los países más racistas del mundo
La estrella de Hollywood recibió críticas y comentarios por parte de los usuarios, quienes mostraron rechazo a lo dicho por el actor respecto a Argentina
Últimas notas:
- Samuel L. Jackson enciende polémica en redes tras llamar a Argentina uno de los países más racistas del mundo
- Verónica Castro fue la primera mujer en meter gol en el Azteca: la historia detrás de la anotación
- Zendaya enfrenta su propia odisea por usar aretes de tres mil años de antigüedad en alfombra roja