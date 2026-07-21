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Gossipmartes, 21 de julio de 2026

Samuel L. Jackson enciende polémica en redes tras llamar a Argentina uno de los países más racistas del mundo

La estrella de Hollywood recibió críticas y comentarios por parte de los usuarios, quienes mostraron rechazo a lo dicho por el actor respecto a Argentina

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Samantha Laurent

Diseño sin título

Así han reaccionado los usuarios

Samantha Laurent
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