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Gossiplunes, 30 de marzo de 2026

“Santita”: ¿de qué trata la nueva serie de Gael García para Netflix México?

La serie se estrenará el próximo 22 de abril; fue grabada en la CDMX y Tijuana y cuenta con la participación de los actores mexicanos Gael García, Ilse Salas y Erik Hayser

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Cuál es la trama de “Santita”?

María José Cano es una mujer de humor ácido que forja su personalidad irreverente después de que un accidente automovilístico derivara en discapacidad.

Santita se encuentra con su examor debido a que su esposa acude a una revisión ginecológica tras enterarse que está embarazada.

Con información de EFE.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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