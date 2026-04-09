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Gossipjueves, 9 de abril de 2026

Sean "Diddy" Combs pide a un tribunal de apelaciones de EU que revoque su pena

Su abogada, Alexandra Shapiro intentó convencer a tres jueces de que la sentencia de cuatro años y dos meses resulta injustificadamente larga para los delitos cometidos

AFP

"Las pruebas en las que se basó el juez eran totalmente ajenas y, de hecho, correspondían a conductas de las que fue absuelto", afirmó Shapiro.

"Estos incidentes están específicamente vinculados al transporte", declaró ante el tribunal la fiscal Christy Slavik.

Como muestra de la complejidad de los argumentos jurídicos, en un momento dado Slavik recurrió a una analogía con una pizza para ilustrar cómo ciertas "rebanadas" de las pruebas resultaban pertinentes para la decisión final sobre la sentencia.

El tribunal no emitió un fallo inmediato en lo que uno de los jueces, William Nardini, calificó como un "caso excepcionalmente difícil".

Combs ha apelado su condena, aunque este aspecto no fue abordado en detalle durante la audiencia del jueves.

Actualmente se encuentra recluido en la prisión de baja seguridad de Fort Dix, en Nueva Jersey, y su liberación está prevista para la primavera boreal de 2028.

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