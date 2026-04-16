elsoldemexico
Gossipjueves, 16 de abril de 2026

Shakira y Beéle lanzan video “ALGO TÚ”, grabado en Barranquilla

Tras el estreno del videoclip, Shakira y Beéle también publicarán un EP con tres versiones este viernes

EFE

Shakira y Beéle también publicarán el viernes un EP con tres versiones, incluidas dos nuevas con el sudafricano Shimza y la española Indira Paganotto.

Esta es la segunda colaboración entre Shakira y Beéle, tras trabajar juntos en 2025 en la versión “Hips Don’t Lie” junto a Ed Sheeran.

Justamente en febrero pasado, Shakira tatuó a Beéle cuando estaban grabando el video musical de “ALGO TÚ” en Barranquilla.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / Entre casinos y abogados

image
HR Ratings

Presiones inflacionarias y sus afectaciones en el terreno fiscal

image
COMEXI

Deja vú: ¿futuro incierto? y T-MEC

image
Pedro Peñaloza

Los franciscanos de Palacio

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES