Shakira y Beéle lanzan video “ALGO TÚ”, grabado en Barranquilla

Tras el estreno del videoclip, Shakira y Beéle también publicarán un EP con tres versiones este viernes

EFE

Shakira y Beéle también publicarán el viernes un EP con tres versiones, incluidas dos nuevas con el sudafricano Shimza y la española Indira Paganotto.

Esta es la segunda colaboración entre Shakira y Beéle, tras trabajar juntos en 2025 en la versión “Hips Don’t Lie” junto a Ed Sheeran.

Justamente en febrero pasado, Shakira tatuó a Beéle cuando estaban grabando el video musical de “ALGO TÚ” en Barranquilla.